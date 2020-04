Atlantia: in 2020 no piano incentivazione per management

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Visto il contesto di particolare difficoltà del sistema economico nazionale, i cui effetti stanno incidendo in modo significativo sull’andamento del traffico delle infrastrutture gestite da diverse società del gruppo, nel 2020 non sarà avviato alcun piano di incentivazione a breve e lungo termine per il management". E' quanto si legge in una nota diffusa da Atlantia al termine del Cda.