Coronavirus: Workshop creativi, talk e videoricette in diretta social con Chiara Maci

Palermo, 23 apr. (Adnkronos) - "La creatività, in questi giorni a casa, si può trasformare davvero in uno strumento di utilità sociale, un bene di primaria necessità. Per questo Fidenza Village, la shopping tourism destination per eccellenza, con il Village momentaneamente chiuso, ha pensato ad un calendario di live streaming sia su Instagram che su Facebook coinvolgendo talenti delle arti visive". Tra gli ospiti dei giovedì creativi di Fidenza Village: Fernando Cobelo, artista venezuelano conosciuto in tutto il mondo per il suo stile poetico ed emozionale, Ale Giorgini, uno dei più famosi illustratori italiani, La Fille Bertha street artist di Cagliari molto amata dal mondo della moda e ancora Ilaria Faccioli, illustratrice per bambini che ha lanciato il trend dei workshop per intrattenere i bambini a casa in questi giorni. Sono solo alcuni dei talenti selezionati insieme a Kreativehouse per questa esperienza social.

"Basta una semplice diretta streaming per aprire una finestra nello studio di un artista o di uno chef che lavora a centinaia di chilometri da casa nostra. È possibile parlare con lui, conoscere il suo mondo, imparare dal suo lavoro, ci si può lasciare ispirare dalle sue idee, dalle sue creazioni o dalle sue ricette, perché anche cucinare è un modo attivo, ma rilassante al tempo stesso, di impiegare il tempo tra le mura domestiche", si legge in una nota. Cresce così, anche fra i neofiti della gastronomia, la voglia di sperimentare nuove ricette e stimolare la propria creatività ai fornelli.

Nei giovedì creativi di Fidenza Village, ha dato il contributo anche Chiara Maci, una delle food blogger più amate in Italia. La sua ricetta è un omaggio a Parma e gli ingredienti che ha usato la Maci sono tra quelli che ognuno ha facilmente in dispensa: pasta, pomodoro, parmigiano e prosciutto crudo: le quattro “p” simbolo di Parma, ingredienti semplici e salutari. “Di una risata, due mani sporche di farina e un buon calice di vino - spiega Chiara - ne ho fatto uno stile di vita”.