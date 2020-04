Coronavirus: Renzi, 'strategia ripartenza, diamoci una mossa'**

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Bisogna riaprire. In sicurezza ma riaprire. Il costo economico di questa crisi sarà devastante e ogni settimana che perdiamo ci porta via 10 miliardi di €. È vero che la salute viene prima di tutto. Ma è evidente a tutti che l’onda di piena è passata". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"E che, anziché continuare a tenere tutto bloccato, dobbiamo concentrarci sul ripartire. Vigilando attentamente e tenendosi pronti a richiudere le zone rosse al primo accenno di problema. Ma solo le zone rosse, non tutto il Paese. Non riaprire, non indicare una strategia, rischia di accelerare la recessione e magari provocare un downgrade devastante anche sui mercati. Forza, siamo un grande Paese, ma diamoci una mossa".