Coronavirus: Fico, 'basta pregiudizi stereotipati su Sud, sono solo zavorra'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Ancora in questi giorni troppo spesso i pregiudizi sul Sud prendono il sopravvento sulla realtà, ne modificano la percezione. Avrete letto o ascoltato di gaffe e affermazioni sgradevoli che hanno messo nel mirino Napoli e tutto il Mezzogiorno". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"E non è bello che in una situazione del genere, con famiglie e imprese che fanno sacrifici non indifferenti, in cui tutti siamo impegnati a tutelare la nostra collettività, si debba combattere anche contro pregiudizi e generalizzazioni. Non sta a me difendere Napoli, il Sud e i suoi cittadini, perché si difendono benissimo da soli con il loro esempio".

"Ma se questa situazione inedita che stiamo vivendo porterà con sé degli inevitabili cambiamenti, ecco mi farebbe piacere che tra questi ci fosse anche lo smantellamento di giudizi affrettati, pregiudizi, racconti stereotipati, valutazioni e osservazioni sommarie. Francamente non ne abbiamo bisogno e sono solo una zavorra che non ci permette di sentirci fino in fondo una comunità".