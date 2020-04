Coronavirus: Orlando, 'banche diano risposte tempestive su liquidità'**

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Il Partito Democratico si attende – come chiaramente espresso oggi in Commissione Banche – che il sistema creditizio dia risposte tempestive ed efficaci all’attesa di liquidità delle imprese per evitare fallimenti e licenziamenti”. Lo dichiara Andrea Orlando, Vicesegretario del Partito Democratico.

“Le istituzioni stanno facendo la propria parte con l’approvazione dei decreti e la loro rapida conversione in Parlamento. Esprimiamo gratitudine per i lavoratori del settore creditizio sottoposti ad una pressione straordinaria".

"Le imprese bancarie – conclude Orlando - svolgano fino in fondo in modo omogeneo ed affrontando le difficoltà iniziali la funzione di tutela del risparmio e di sostegno allo sviluppo e all’occupazione che la Costituzione e le leggi gli assegnano”.