Coronavirus: Nobili (Iv), 'dare certezze su riapertura scuole, maturità ed edilizia' (2)

(Adnkronos) - "Sono interventi fondamentali, farebbero bene alle nostre scuole e farebbero bene alla nostra economia. Infine -aggiunge Nobili-, è possibile signora Ministro impegnarsi a garantire ai nostri ragazzi alla fine di un ciclo superiore di studi il diritto ad un esame di maturità in presenza e non davanti ad una webcam, come noi abbiamo chiesto insieme a tanti numerosi autorevoli appelli? I nostri ragazzi hanno studiato, hanno fatto sacrifici, si sono preparati in un momento molto difficile per il Paese. L’esame di maturità è un passaggio educativo fondamentale, possiamo garantirgli di svolgerlo davanti ai propri insegnanti e non ad una webcam?".

"Dal 17 di giugno le scuole possono essere riaperte per i 400mila ragazzi che devono effettuare la maturità in sicurezza, abbiamo tempo per organizzarci e sanificare".