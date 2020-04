Coronavirus: Meloni, 'Pd per 'reddimoniale' ma cittadini hanno capito...'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "In tv Zingaretti dice che è una fake news che il Pd vuole mettere la patrimoniale con la sua proposta di tassare chi ha redditi superiori ad 80.000 euro perché si tratta, per l'appunto, di tassare i redditi e non i patrimoni. È giusto, allora mi correggo: il Pd vuole mettere la 'reddimoniale'. Potete chiamarla come volete ma gli italiani hanno capito bene che volete mettere le mani nelle loro tasche". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.