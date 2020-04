Coronavirus: Ciambella-Angelucci (Pd), 'riapertura scuole priorità ma in sicurezza'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “Mentre ci avviciniamo alla probabile fine del lockdown rigido diventa fondamentale la modalità con cui si cercherà di tornare ad una vita il più normale possibile. In questo quadro la riapertura di tutte le scuole deve essere una priorità. Le famiglie in questi mesi stanno affrontando uno sforzo enorme divisi tra la didattica a distanza e il lavoro e non devono essere lasciate sole". Lo dichiarano in una nota Luisa Ciambella e Mariano Angelucci membri assemblea nazionale Pd.

"Bisogna assicurare ai bambini e ai ragazzi la possibilita’ di poter crescere e imparare, sempre in sicurezza e con le dovute precauzioni, all’ interno delle scuole con le loro insegnanti. Non è pensabile fare delle distinzioni. Quando riapriranno le scuole lo dovranno fare per ogni ordine e grado. Fino ad allora si devono aiutare di più le famiglie. Proprio per questo motivo, visto il tema molto sentito, domani alle 17.30 faremo un’ assemblea virtuale insieme a Gissi Lena segretaria generale Cisl scuola, Patrizia Prestipino deputata del Pd, Eleonora Mattia presidente commissione Lavoro e Istruzione della regione Lazio e tanti amministratori, professoresse e presidi. Nessuno deve essere lasciato solo".