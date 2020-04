Coronavirus: Catania, due infermieri positivi all'ospedale di Biancavilla

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - Due infermieri dell’ospedale 'Maria SS.ma Addolorata' di Biancavilla, in provincia di Catania, sono risultati positivi al Covid 19. I due infermieri sono asintomatici e le loro condizioni di salute sono buone. Tutti i reparti dell’ospedale sono attivi e in piena funzione.

Nella struttura, fa sapere l'Asp di Catania, sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari dal decreto legge 9 marzo 2020. I due casi sono stati individuati grazie all’attività di monitoraggio e screening per il Covid-19 degli operatori sanitari del Ppesidio, disposta dalla direzione medica dell’ospedale in sinergia con la direzione sanitaria aziendale.