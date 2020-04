Coronavirus: capigruppo Camera, domani fiducia Cura Italia, no accordo su orari voto finale

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Domani dalle ore 18.45 dichiarazioni di voto sulla fiducia sul dl Cura Italia. Dalle ore 20.15 voto della fiducia per appello nominale (termine presentazione odg ore 10). Ore 22 circa pareri governo sugli ordini del giorno. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Per quanto riguarda il voto finale sul provvedimento, non c'è un accordo definito sugli orari se non quello di avvio lavori alle 8.30 con questo ordine: dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno; votazione sugli ordini del giorno (per alzata di mano ovvero con procedimento elettronico senza registrazione); dichiarazioni di voto finale; votazione finale per appello nominale.