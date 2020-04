Coronavirus: Berlusconi, 'Mes? 36 mld a tasso zero, no ragioni per dire no'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "L'Italia dovrebbe accettare un prestito fino a 36 miliardi, un prestito a tasso pari a zero. Non c'è ragione di non accettarlo". Lo dice Silvio Berlusconi a Porta a Porta sul Mes 'sanitario'. "Davvero non capisco come si possa dire di no, questo è il momento delle azioni concrete, non delle bandiere. Un governo responsabile deve agire di conseguenza".