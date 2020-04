Coronavirus: Berlusconi, 'Draghi? non ho notizia di sua disponibilità per impegno politico'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Io conosco le idee di Draghi e condivido in pieno il suo articolo di qualche settimana da sul Financial Times. Non ho ad oggi alcuna notizia di disponibilità di Mario Draghi per un impegno politico diretto, ne' vedo le condizioni. Non è un'ipotesi attuale, se e quando si potrà ne ragioneremo coi nostri alleati di centrodestra". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Porta a Porta.