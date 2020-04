Coronavirus: a Milano e provincia +480 casi, in città +161

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - Non si ferma la curva dei contagi a Milano e provincia. Sono positive al coronavirus da ieri 480 persone in più, per un totale di 17mila contagiati. A Milano città ci sono 161 nuovi casi secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia. A Bergamo e Brescia il rialzo è sempre contenuto: +60 nella prima e +100 nuovi casi nella seconda. Cremona cresce di 65, Pavia di 93 e Lodi di 36 positivi.