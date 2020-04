25 aprile: Businarolo, 'bene chiarimento con Anpi, disguido ai tempi del virus'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “Prepariamoci a onorare l’antifascismo dalle nostre case, le celebrazioni devono essere in sicurezza. Con Anpi un disguido ai tempi del virus, bene che ci sia stato un rapido chiarimento su circolare del Governo che, ovviamente, nonostante qualche cattivo pensiero da parte di qualcuno, non aveva alcuna intenzione di escludere l’Associazione partigiani”. Così in un tweet Francesca Businarolo, deputata M5S e Presidente della Commissione Giustizia.