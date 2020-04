Coronavirus: Romeo, 'serve voto prima consiglio Ue, M5S abbia sussulto orgoglio'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Come Lega ci associamo alle richieste di Fi e Fdi. Insieme abbiamo firmato una lettera in cui si chiedevano comunicazioni e non un'informativa del premier Giuseppe Conte perché prima di un vertice europeo riteniamo sia giusto che il Parlamento dia un atto di indirizzo al governo". Lo dice il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, intervenendo in aula al Senato prima dell'informativa del premier Giuseppe Conte.

"Penso sia nell'interesse di tutti i parlamentare dare un mandato chiaro al governo anche di fronte a consigli che si ritengono informali. Questo è l'interesse vero. Noi diciamo: ragioniamoci tutti e mi rivolgo ai 5 Stelle" che hanno espresso contrarietà sul Mes. "Perché qui il rischio che quando si arriverà a un voto in Parlamento sarà un voto di ratifica di un pacchetto già ratificato al Consiglio europeo".

"E poi avendo sentito oggi il senatore Renzi dire che sul Mes i 5 Stelle se ne faranno una ragione, lo dovreste chiedere voi il voto oggi. Vi chiediamo un sussulto di orgoglio, se ancora ce l'avete....".