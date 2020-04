Coronavirus: psicologi nei video colloqui per pazienti oncologici ospedale Giglio Cefalù

Palermo, 21 apr. (Adnkronos) - I pazienti oncologici ricoverati all’ospedale Giglio di Cefalù saranno supportati dall’equipe di psicologia clinica nei video colloqui con i familiari. "In un momento in cui l’accesso in ospedale non viene consentito – ha detto il presidente della Fondazione Giglio Giovanni Albano – abbiamo predisposto un ulteriore servizio di video assistenza per mantenere attivo il legame affettivo con la famiglia". Il paziente avrà a disposizione uno smartphone, offerto all’Unità operativa di Oncologia dalla Jointel sns di Cefalù. "Garantire la continuità delle relazioni familiari durante il ricovero – sottolinea lo psicoterapeuta e psico-oncologo Gaetano Castronovo - è un fattore protettivo ancor più necessario per affrontare le cure e superare anche l'eccezionale realtà che stiamo vivendo. Inoltre, i pazienti anziani, spesso, non hanno dimestichezza con le moderne tecnologie per cui interveniamo a loro supporto". "Ringrazio il personale del servizio di Psicologia clinica che – evidenzia il responsabile dell’Oncologia Massimiliano Spada – in questa drammatica contingenza sanitaria, sta confermando il suo altissimo profilo professionale e assistenziale". Un analogo servizio è stato predisposto anche all'Unità di riabilitazione, lungodegenza e risveglio, con due smartphone messi a disposizione dalla Fondazione Giglio.