Coronavirus: Perilli, 'per noi Mes è una trappola'**

Roma, 21 apr. Adnkronos) - "Secondo noi e lo ribadiamo ancora una volta, sulla carta è molto difficile che il Mes si risolva in quel Mes light senza condizionalità. Per me è una trappola". Lo dice il capogruppo del M5S al Senato, Gianluca Perilli, nel dibattito dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte a palazzo Madama.