Coronavirus: Faraone, 'Ponte Morandi modello per ripartenza cantieri'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Ponte Genova, nella notte montata la penultima campata. Si procede in tempi record. In queste settimane di lockdown si è continuato a lavorare in sicurezza. Perché non far partire i cantieri nel resto del Paese utilizzando quel modello". Lo scrive il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, su twitter.