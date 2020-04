Coronavirus: ecco intervento Conte a Camere, 'in Ue no compromessi a ribasso'/Adnkronos (12)

(Adnkronos) - "Ringrazio sentitamente i Gruppi parlamentari per la consapevolezza mostrata del contesto particolarmente critico nel quale, in ragione dell’emergenza, siamo tutti costretti a operare - ha detto Conte - Assicuro che, nella costruzione dell’ampio corpus di misure che troveranno collocazione nel prossimo decreto-legge, al quale ho fatto cenno, sarà assicurata la massima attenzione alle istanze e alle proposte dei parlamentari, anche in conformità agli impegni assunti dal Governo e formalizzati in specifici ordini del giorno, accolti in sede di esame parlamentare di esame del decreto-legge cosiddetto 'Cura Italia'”.

"Ringrazio, in particolare, la maggioranza che sostiene il Governo, i Presidenti dei Gruppi in primo luogo, ma anche, se mi permettete, ogni singolo parlamentare per l’impegno, la partecipazione, l’apporto costruttivo, anche quando critico, per il sostegno che non state facendo mai mancare".

"In un momento così difficile per la vita della Nazione desidero confermare la piena disponibilità al dialogo, mio e dell'intero Governo, con le forze di opposizione: il contributo di una opposizione responsabile e consapevole della gravità dell’ora troverà sempre apertura e considerazione"., ha dunque detto Conte provocando la reazione stizzita dei banchi dell'opposizione.