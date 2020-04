Coronavirus: Conte, 'governo impegnato per rafforzare servizi prevenzione'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Rafforzare le reti sanitarie del territorio come arma principale per combattere il virus" e a tal "riguardo il governo si sta adoperando perché siano rafforzati tutti i servizi di prevenzione e sta sollecitando una rinnovata integrazione tra le politiche sanitarie e quelle sociali, con particolare attenzione a case di cura e residenze sanitarie assistenziali, dove si è verificata, purtroppo, un’esplosione incontrollata dei contagi, specialmente in alcune aree del Paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in Aula al Senato.