Coronavirus: Conte apre a contributo opposizione, centrodestra contesta

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Dopo aver ringraziato la maggioranza per il sostegno all'azione del governo, nel suo intervento al Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "in un momento così difficile per la vita della nazione", desidera "confermare la piena disponibilità al dialogo mio e dell'intero governo con le forze di opposizione". Parole che suscitano ironie e vibrate proteste e contestazioni dai banchi del centrodestra, che si protraggono per circa due minuti, nonostante l'invito del presidente dell'Assemblea di palazzo Madama, Elisabetta Casellati, al "rispetto".

Dopo circa un minuto e mezzo il premier riesce a proseguire il suo intervento: "il contributo di un'opposizione responsabile e consapevole della gravità dell'ora troverà sempre apertura e considerazione". Parole che suscitano però un'ulteriore contestazione.