Governo: Cdm, prorogati di 12 mesi stati emergenza sisma e alluvioni

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato "la proroga, per ulteriori dodici mesi, dello stato di emergenza già dichiarato il 20 marzo 2019 per i territori delle province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di febbraio 2019", nonché "la proroga, per ulteriori dodici mesi, dello stato di emergenza già dichiarato il 6 settembre 2018 in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso dal 16 agosto 2018". Lo si apprende dalla nota post Cdm diramata da Palazzo Chigi.