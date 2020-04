Coronavirus: vendite supermercati +12% pre-Pasqua, a picco uova e colombe -37% (2)

(Adnkronos) - Secondo Romolo de Camillis, Retailer Service Director di Nielsen Connect in Italia, "anche le feste connotano una spesa sempre più da 'Cuochi a casa'. Il food continua a crescere in modo consistente, in particolare gli ingredienti base, ma i prodotti da ricorrenza già confezionati non reggono il confronto con i volumi realizzati nel periodo pre-pasquale dell’anno passato".

L'affluenza ai negozi è concentrata nei giorni “lavorativi” e soprattutto il venerdì (19,8% di peso sulla settimana). Il picco positivo, in termini di trend anno su anno, è giovedì 9 aprile (+44,7%). Sempre grandi acquisti per uova di gallina (+66,9%), ingredienti per pasticceria (+121,2%), farine (+139,7%), burro (+72,1%) e mascarpone (+187,4%).

Cresce ancora il Comfort food con creme spalmabili dolci (+56,3%), gelati (+45,4%), bevande gassate (+22,7%), patatine (+25,7%), olive (+33,0%). Continuano anche i trend positivi di vino (+33,7%), birre alcoliche (+45,2%) e aperitivi alcolici (+64,4%).