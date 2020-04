Coronavirus: Sibilia, 'polizia locale in prima linea, Salvini si scusi' (2)

(Adnkronos) - "Il capo della Lega dovrebbe anche sapere - ma mostra di avere memoria corta quando in TV denigra il personale delle Polizie municipali, a suo esclusivo parere non adeguato alla sorveglianza delle aree definite 'zona rossa' - che a questi validi operatori viene riconosciuta l'indennità di ordine pubblico temporanea. Queste donne e questi uomini sono sul campo per tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto delle stringenti normative legate al 'lockdown' del Paese. Salvini si scusi con loro, e li ringrazi invece per il lavoro svolto", conclude Sibilia.