Coronavirus: Sensi, 'no a restrizione per chi non usa app'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - !Leggo di restrizioni per chi non scaricherà la app di tracciamento, un robusto nudge per incentivare il download. Decisioni che mettano capo a cittadini di serie A e di serie B sono contro la Costituzione. Il sistema a punti lasciamolo ai paesi autoritari. Sicurezza e’ libertà". Lo scrive in un tweet il deputato dem, Filippo Sensi.