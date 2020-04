Coronavirus: Ordine psicologi Sicilia, 'siamo davvero pronti per la fase 2?' (2)

(Adnkronos) - "Niente ci potrà dire a breve che il pericolo contagio sia scampato, ed anche le modalità imposte sul distanziamento sociale, che proseguiranno, saranno lì a ricordarlo", dicono gli psicologi. "Nello stesso tempo, il lento riprendere una parvenza di normalità avrà certamente un effetto benefico. La condizione di deprivazione vissuta lascia delle scorie, inevitabilmente. E sarà utile darsi un tempo per smaltirle, senza avere troppe aspettative e, meno ancora, troppa urgenza. La gestione del tempo soggettivo e il rispetto dello stesso è l’elemento fondamentale per una più semplice transizione da un tempo sociale sospeso ad un altro".

"In soccorso potrà certamente venire la capacità di ricominciare ad apprezzare le piccole cose riconquistate, che prima davamo per scontate. Fare una passeggiata al sole, ricominciare ad uscire dagli schermi, riappropriarsi delle sensazioni corporee in un senso più pieno. Come quando si comincia a venire fuori da una fase convalescente, in un misto di fragilità, timore e speranza”.