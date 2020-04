Coronavirus: Mag-Jlt, polizza assicurativa per dipendenti contro rischi pandemia

Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Una polizza per dipendenti contro il rischio da Covid 19. E’ quella ideata da Mag-Jlt, broker di assicurazione e riassicurazione. “Abbiamo creato - dice all’Adnkronos/Labitalia il presidente Pierluca Impronta - un prodotto assicurativo, del ramo vita, unico in questo momento in cui, oltre ai rischi tradizionali, si è presentata prepotentemente la minaccia della pandemia”.

“In questo contesto - spiega - mentre quasi tutte le compagnie assicurative tendono a non prestare o a considerare con grande prudenza nelle nuove polizze il rischio di morte causata da pandemia, Mag-Jlt ha messo a punto una copertura vita caso morte per qualsiasi causa, anche da infortunio, incluso il decesso per malattia derivante da epidemia, pandemia, agenti patogeni”.

“Si tratta - chiarisce - di una copertura che opera 24 ore su 24, sia riguardo ad eventi professionali che extraprofessionali, ed è volta a tutelare tutte le categorie di dipendenti ma, in particolare, quelle più esposte e quasi sempre non assicurate per questa tipologia di rischi quali quelle operai e impiegati”.

“La nostra garanzia assicurativa - sottolinea - indennizza i beneficiari in base al capitale assicurato, che può essere scelto tra 5 opzioni che vanno da 10.000 a 50.000 euro (le quali prevedono il raddoppio automatico qualora l’assicurato abbia uno o più figli minori). Il costo annuale pro-capite - afferma Pierluca Impronta - di questa copertura è estremamente competitivo, 13,50 euro per l’opzione capitale di 10.000 euro e 60,00 euro per quella più elevata di 50.000 euro”.

“Possono essere coperti - aggiunge - sia i dipendenti di aziende private che quelli di aziende pubbliche. Come ad esempio: Comuni, Regioni, Provincie, Ministeri, utility per la raccolta rifiuti e dei trasporti pubblici etc.). Solo nel caso di aziende sanitarie (pubbliche o private) è necessaria una specifica quotazione o conferma dell’offerta prima della decorrenza della copertura".

Il presidente Pierluca Impronta ricorda poi come Mag-Jlt ha risposto a livello organizzativo all’emergenza Covid 19. “Mag-Jlt - sostiene - ha prontamente seguito le indicazioni impartite dalle autorità chiudendo i propri uffici al fine di preservare la salute dei propri dipendenti, riuscendo a mantenere la piena operatività in modalità smart working. Già prima dei decreti di chiusura - avverte - avevamo provveduto a bloccare le trasferte sull’intero territorio nazionale e ad offrire ai dipendenti la possibilità di lavorare in smart working pur con gli uffici aperti”.