Coronavirus: Fontana, 'De Luca si sbaglia su chiusure, io lucidissimo'**

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - "Crollo psicologico? De Luca si confonde, è un po' che non mi telefona, non sono crollato ma sono lucidissimo". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, su Rai Radio 1 a proposito delle parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Quanto alla chiusura della regione del Sud, se la Lombardia ripartisse, "credo - ha detto Fontana - che De Luca abbia sbagliato sugli ingressi, queste scelte si fanno di comune accordo, non certo per imposizione di una parte sull'altra".