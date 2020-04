Coronavirus: Fico, 'Parlamento non si ferma, oltre 30 sedute Camera in settimana'**

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Ogni tanto si torna a parlare di un Parlamento marginale che lavora poco, ma le Camere sono sempre state aperte e si sono riunite in tutte le proprie articolazioni, riorganizzando attività, modalità di lavoro e spazi per rispettare le prescrizioni sanitarie". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Fb dedicato ai lavori di Montecitorio nei prossimi giorni.

"Negli scorsi giorni anche gli altri palazzi della Camera hanno ripreso l’assetto ordinario. Questa settimana, tra Aula e commissioni, sono previste oltre trenta sedute. In particolare vi segnalo che domani pomeriggio ci sarà l’informativa urgente del presidente Conte, mentre l'esame del decreto Cura Italia si svolgerà a partire da mercoledì mattina".

Nel dettaglio, per quanto riguarda l'aula, è prevista l'informativa del presidente Giuseppe Conte domani alle 17.30 e mercoledì dalle 11 l'esame del dl Cura Italia. Alle 15 è previsto il question time. Giovedì prosegue l'esame del Cura Italia. Per quanto riguarda le commissioni da segnalare domani alle 12 l'audizione del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e giovedì sempre alle 12 quella del ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli.