Coronavirus: Ceccanti, 'per app serve legge, un dpcm non basta'**

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Non basta un'ordinanza nè un Dpcm. La tracciabilità via app delle persone deve essere regolamentata con una legge ad hoc. Ne è convinto il costituzionalista Stefano Ceccanti, deputato Pd. "L'app Immuni? Ci vuole una norma primaria -dice all'Adnkronos- un Dpcm non può bastare perchè vanno bilanciati i diritti".

In che senso? "Va bilanciato il diritto alla sicurezza con quello alla privacy. Sono operazioni delicate che si possono fare solo con una legge". Potrebbero esserci profili di incostituzionalità: "Sul merito attendiamo una proposta precisa dal governo".