Coroanvirus: Morani, 'Salvini attacca Lamorgese, nostalgia canaglia...'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Questo è il modo in cui Salvini si impegna a dare una mano per l’emergenza #coronavirus e a mantenere un buon clima di unità nazionale. Tra una bufala e l’altra attacca la ministra Lamorgese. Quando si dice 'nostalgia canaglia'". Lo scrive Alessia Morani, sottosegretaria al Mef, del Pd su twitter postando un volantino web di Matteo Salvini in cui attacca la ministra dell'Interno.