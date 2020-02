Autonomia: da Zaia la delegazione trattante sul ddl quadro

Venezia, 14 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha incontrato oggi a palazzo Balbi la delegazione trattante nel negoziato per il riconoscimento dell’autonomia regionale, guidata dal costituzionalista Mario Bertolissi.

Due i temi al centro dell’incontro: il percorso di costituzione dell’Osservatorio regionale sull’autonomia differenziata, previsto dalla finanziaria regionale, che vedrà anche il coinvolgimento del mondo accademico; e, in secondo luogo, la valutazione approfondita del disegno di legge “quadro”, al fine di riavviare il confronto con il governo per far approvare in temi rapidi il provvedimento che consentirà l’attuazione dell’articolo 116 della Costituzione.