UniCredit: "In nuovo hub un network di talenti"

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "Siamo entusiasti del lancio di un nuovo polo di innovazione dedicato al FinTech a Milano, con cui potremo accedere all’ecosistema che si sta sviluppando in città e al network di talenti imprenditoriali ad esso collegato". Così Marco Pusterla, Head of innovation orchestration & FinTech strategy di UniCredit, ha commentato la presentazione a Milano dell’hub FinTech realizzato da Plug and Play in collaborazione con UniCredit e Nexi. Nel nuovo centro di ricerca e sviluppo nasceranno prodotti, servizi e tecnologie di tecnofinanza.

"In UniCredit - ha sottolineato Pusterla - abbiamo coinvolto fin da subito nelle attività svolte con Plug and Play anche i nostri clienti, invitandoli a sessioni di approfondimento in cui identificare FinTech con cui collaborare. Abbiamo trattato tematiche di business chiave quali KYC (know your customer), prestiti e open banking".