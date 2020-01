Sicilia: ad Auci e Sajeva il premio 'A tutta donna 2020' (2)

(Adnkronos) - Valeria Raciti, catanese, una rivelazione per la cucina italiana. Ha partecipato a Masterchef Italia vincendo l’edizione del 2019 e conquistando la stima indiscussa dei giudici. Da allora ha pubblicato un libro di ricette e collabora con importanti realtà nel panorama food italiano e non solo. È suo uno spazio settimanale alla Prova del cuoco. Sorridente, curiosa, creativa, ha la capacità di legare tradizione e innovazione, tenendo sempre presenti le origini sicule. Jolanda Restano, farmacista vercellese, trapiantata a Milano ha una grande passione per le filastrocche. Diventata mamma e di fronte a un bivio professionale, ha scelto di reinventarsi partendo proprio dalle rime e creando un sito web dedicato, www.filastrocche.it. Da lì sono nati i presupposti per creare Fattore mamma, una delle principali agenzie di comunicazione italiane, focalizzata sul target mamma e famiglia, dove convogliano migliaia di donne, che lavorano nel settore web e communication.

Florinda Saieva è un avvocato di Favara, lanciata nella carriera del diritto canonico, vive e lavora a Parigi. Moglie e mamma, all’apice della carriera fa la scelta della vita: tornare nella sua Favara e riqualificare un quartiere in degrado. Nasce da lì la Farm cultural park, un’eccellenza mondiale. Un cantiere sempre aperto dedicato all’arte, alla cultura, alla creatività. Nella Farm c’è spazio per i giovani, i bimbi in una serie di progetti, che si sono fatti notare in tutto il mondo.

A premiare le vincitrici dell'edizione 2020 sono state invitate le premiate dell'edizione inaugurale, altre sei eccellenze femminili: la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, la professoressa Rosaria Cascio, la ginecologa Maria Rosa D'Anna, l'avvocato Tina De Michele, il giudice Annamaria Picozzi e la giornalista Elvira Terranova.