Palermo: Assoimpresa, 'ztl notturna? Balzello che metterò a rischio posti di lavoro'

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) - "La ztl notturna sarà una mazzata per molte attività commerciali del centro storico di Palermo: non farà aumentare la sicurezza né regolarizzerà la movida, ma sarà solo l’ennesimo balzello pensato per fare cassa a danno dei negozianti e dei lavoratori con il pretesto demagogico dell'ambiente". Così il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi annuncia per mercoledì prossimo la riunione del direttivo dell'associazione che valuterà tutte le azioni di protesta contro la ztl notturna decisa dal comune di Palermo.

"Una scelta scellerata, presa senza alcuna concertazione e in sfregio a qualunque logica - continua Attinasi - Se si vuole veramente garantire la sicurezza in centro e governare la movida, c'è una sola strada: maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. La ztl non avrà alcun effetto benefico, se non per le casse del Comune, mettendo a rischio i posti di lavoro".