Mattarella: 'economia sostenibile concilia produzione e cura persone'

Trento 25 gen. (Adnkronos) - "Le economie sostenibili sono quelle compatibili con l'ambiente, con gli equilibri ecologici, ma la sostenibilità è anche quella che fa superare le diseguaglianze, che riesce a conciliare produzione e cura delle persone, è quella della responsabilità sociale delle imprese, che per fortuna cresce come consapevolezza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Trento alle celebrazioni per il centenario della nascita di Chiara Lubich.

Il Capo dello Stato ha quindi ricordato il concetto di economia di comunione sviluppato dal movimento dei Focolari, che può far crescere "l'uguaglianza, la giustizia, il benessere".