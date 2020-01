Almirante: 'Il Secolo', 'marito Segre convintamente almirantiano'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Alfredo Belli Paci è stato più che un candidato del Msi. Il marito della senatrice Segre è stato convintamente almirantiano. Almeno così risulta a noi. Alle elezioni politiche del 3 e 4 giugno 1979 l’avvocato Belli Paci figura infatti nel cappello di lista dei candidati del Msi della Circoscrizione Milano-Pavia. In una competizione che, basta andare a guardare i giornali dell’epoca, vedeva il Msi su posizioni di destra radicale. In contrapposizione con gli 'scissionisti' di Democrazia nazionale". E' quanto si legge in un editoriale de 'Il Secolo d'Italia, che pubblica la foto della lista dell'epoca del Msi dove figura anche il marito di Liliana Segre.

"Il servizio che documentiamo, si rende necessario -prosegue l'editoriale- dopo quanto riportato da 'Il Giornale' e 'La Verità'. Con l’intervista al figlio del professionista milanese, che ha confermato la candidatura del padre, seppure sfumandone il significato. Tutto, ovviamente, comprensibile dal punto di vista del figlio. Ma il dato che a noi sembra importante è che quella dell’avvocato Belli Paci è stata una decisione convinta e non frutto di un momentaneo sbandamento".