Sostenibilità: Manzella, 'riscaldamento priorità globale, serve avanzare uniti'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "L’iniziativa presentata dalla Fondazione Symbola, insieme con Coldiretti, gruppo Enel, i padri francescani del Sacro Convento di Assisi ed altre associazioni è l’ennesima dimostrazione di come l’aumento del riscaldamento globale e le sue conseguenze siano e debbano essere la priorità della società, dei più importanti rappresentanti dell’economia globale e delle realtà più piccole e numerose. È un progetto che punta a mettere in relazione le migliori parti del tessuto sociale non solo italiano, ma europeo, per poter dare delle risposte e un obiettivo comune nell’ottica dell’economia circolare e delle soluzioni al problema del riscaldamento globale". Così il sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella sulla presentazione del Manifesto di Assisi.

"Una nuova alleanza tra economia, società, imprese alla quale la politica deve affiancarsi e dare risposte quanto più immediate. Con gli investimenti per la sostenibilità ambientale inseriti in legge di Bilancio abbiamo fatto un passo in avanti, ora dobbiamo continuare in questa direzione, tutti insieme", sottolinea Manzella, dopo aver sottoscritto il Manifesto di Assisi presentato oggi al Sacro Convento di Assisi.