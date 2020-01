L.elettorale: Tajani, 'centrodestra proponga sistema misto con premio'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Sono favorevole a un sistema che favorisca la governabilità. Il centrodestra deve presentare una proposta che preveda una quota di maggioritario e una quota di proporzionale con un premio di governabilità. Il mio partito e Berlusconi sono stati coloro che hanno insistito di più sul maggioritario perché serve un sistema che garantisca stabilità". Lo ha detto a 'La regola del gioco' su Sky TG24 il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

Il testo Brescia "mi pare finalizzato ad aiutare i partiti di Governo. Non va bene per garantire stabilità e rappresentatività a tutti i territori. Serve un sistema misto, con un proporzionale che permetta ad ogni singolo partito di essere votato singolarmente, e una parte di maggioritario dove la coalizione possa essere sostenuta dagli elettori".

"Un premio di governabilità permetterebbe di non avere un Governo, come quello attuale, che non rappresenta la volontà popolare. Sarebbe ora di dare al nostro Paese la possibilità di essere governato almeno per una legislatura dalla coalizione vincente”.