Giustizia: Orlando a Bonafede, 'purtroppo anche innocenti in galera'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "No caro ministro Alfonso Bonafede, in galera purtroppo possono finirci anche gli innocenti. Per questo la nostra Costituzione prevede,la possibilità di ricorrere in Cassazione contro ogni provvedimento, tre gradi di giudizio e la possibilità di revisionare i processi". Lo scrive su twitter Andrea Orlando del Pd.