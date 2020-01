Fisco: Pd, 'impegno per aumento stipendi a lavoratori, famiglie e imprese'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Il Pd aveva fatto una promessa e l'ha mantenuta. Ci eravamo impegnati a dare più soldi in busta paga ai lavoratori tagliando le tasse ai ceti medi e lo abbiamo fatto. Dai prossimi mesi 16 milioni di lavoratori avranno una busta paga più consistente. Abbiamo avviato la prima fase di una riforma strutturale, che darà più soldi, per sempre, a milioni di lavoratori, e che nei prossimi anni disporrà di ulteriori crescenti risorse. Sono fatti reali e concreti di un governo impegnato a migliorare le condizioni di chi lavora, delle famiglie e delle imprese”. Lo dice in una nota Pietro Bussolati della segreteria nazionale Pd.