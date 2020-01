Famiglia: Bonetti, 'ricostituito Osservatorio, avanti con Family Act'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Questa mattina ho firmato il provvedimento di ricostituzione per il prossimo triennio dell’Assemblea e del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia. La ricostituzione dell’Osservatorio si inserisce a pieno titolo nella progettualità per le famiglie che stiamo costruendo con il Family Act, cui il Comitato potrà dare un contributo importante". Lo scrive su Fb il ministro della Famiglia e Pari Opportunità, Elena Bonetti.

"Ci attende anche la stesura del Piano nazionale sulla famiglia, che definirà le modalità per l’indizione e lo svolgimento della Quarta Conferenza Nazionale sulla famiglia. Questo ulteriore passo si compie nella Giornata internazionale dell’educazione: è l’occasione per richiamare l’attenzione sulla responsabilità educativa, che nella famiglia trova il suo primo luogo di esercizio e che deve chiamarci come Paese ad un comune impegno".