Euro: Bce, falsi in rialzo pezzi 20 e 50 i più taroccati, le regole anti-patacca**

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - In rialzo il numero di banconote in euro false: i più taroccati restano i pezzi da 20 e 50 euro. E' quanto rileva la Banca centrale europea fornendo le tre regole d'oro per non incappare nella moneta taroccata: 'toccare, guardare, muovere'. Nel dettaglio nella seconda metà del 2019 sono state ritirate dalla circolazione circa 308.000 banconote in euro false in aumento del 22,7% rispetto alla prima metà del 2019 e del 17,6% rispetto alla seconda metà del 2018. Un rialzo comunque contenuto per l'Eurotower. Le probabilità di ricevere un esemplare falso sono in effetti molto scarse, spiegano gli economisti dell'Eurotower, in quanto il numero di falsi resta di gran lunga inferiore al totale dei biglietti autentici in circolazione, che sin dalla loro introduzione sono aumentati costantemente ad un ritmo più elevato di quello del pil. Circolano infatti all’incirca 24 miliardi di biglietti in euro per un valore totale prossimo a 1,3 mila miliardi di euro