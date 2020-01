Cybersecurity: Cisco inaugura innovation center, ‘Paese più sicuro è più competitivo’ (2)

(Adnkronos) - Forte delle sue competenze ("A Expo 2015 abbaimo sventato 500mila attacchi informatici in sei mesi", ha svelato l'ad), l'innovation center del Museo della Scienza diventerà una delle Cisco Networking Academy. Qui, si terranno corsi di formazione dedicati ai giovani e a coloro che già lavorano e desiderano riqualificarsi.

Una delle collaborazioni recentemente rinnovate da Cisco è quella con la polizia postale, che troverà spazio nel co-innovation center. Con Cisco, il Museo organizzerà una serie di attività educative nei laboratori e di workshop tematici che si svolgeranno nei weekend e durante eventi come la Open Night-Notte Europea dei Ricercatori, il festival Focus Live, la Milano Digital Week o Stem in the City.

Cisco donerà al Museo attrezzature tecnologiche a supporto di tutte le sue iniziative e lo inserirà nel suo progetto di responsabilità sociale “A Scuola di Internet”, dove i dipendenti Cisco organizzano su base volontaria incontri rivolti a bambini e ragazzi dedicati all’uso sicuro e consapevole del web. "Le attività educative che progetteremo in collaborazione con Cisco aumenteranno la nostra offerta culturale, destinata a visitatori di ogni età", spiega Fiorenzo Galli, direttore generale del Museo.