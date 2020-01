Banche: Perrazzelli (Bankitalia), 'numerose opportunità da rivoluzione digitale' (2)

(Adnkronos) - Anche gli intermediari di piccola dimensione, rileva Perrazzelli, "avranno la possibilità di restare sul mercato, nonostante la competizione con le BigTech, le grandi banche e i providers tecnologici, se sapranno sfruttare la possibilità di differenziare la loro offerta in base ai segmenti di clientela. La rivoluzione digitale, della quale stiamo verosimilmente sperimentando soltanto la fase iniziale, promette di aumentare in modo sostanziale e diffuso il benessere delle nostre società, ma non senza rischi".

"Ci aspetta una lunga fase di transizione, prefigurata già settant’anni fa da Norbert Wiener, un pioniere di questa rivoluzione, che nel 1949 scriveva: 'Nemmeno lo scenario più luminoso di un’era in cui l’uomo è in comando e in cui avremo tutti un’ampia disponibilità dei servizi offerti dalle macchine potrà compensare le tribolazioni della transizione se non saremo umani e intelligenti'", conclude la vice direttrice generale della Banca d’Italia.