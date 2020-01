Sanità: nuovo laboratorio di Imaging all'Ismett di Palermo (2)

(Adnkronos) - "Fa molto piacere che Palermo abbia a disposizione nuove e moderne tecnologie - afferma l’assessore alla Salute Ruggero Razza - Fa piacere perché Ismett rende onore alla Regione siciliana ed ai tanti pazienti che raggiungono la Sicilia da ogni parte d’Italia. Tutto ciò dà l’idea che non siamo un popolo con le valigie in mano, ma che c’è una sanità capace di affrontare le esigenze di quanti si trovano ad averne bisogno".

Le attrezzature da oggi in uso nel nuovo Laboratorio di Imaging dell'Ismett consentiranno a medici e ricercatori di avere esami sempre più precisi e dettagliati e soprattutto di disporre di dati non visibili dall’operatore ma utilizzabili mediante l’immagazzinamento in sistemi di grande capacità in grado di accoglierli e analizzarli mediante algoritmi matematici di intelligenza artificiale quali l’apprendimento automatico (Machine Learning) e l’apprendimento profondo (Deep Learning).