Regeni: Sicilia in piazza per Giulio, 8 manifestazioni organizzate da Amnesty (2)

(Adnkronos) - "Accenderemo le candele per far luce sul silenzio che avvolge la storia di Giulio - afferma Chiara Di Maria, responsabile della circoscrizione Sicilia di Amnesty International - Scendiamo in piazza perché vogliamo rinnovare con forza e costanza la domanda di verità sulla morte di Giulio ed essere un sostegno per i coraggiosi genitori Paola e Claudio".

Le manifestazioni si terranno a Palermo, a piazza Pretoria; a Catania, a piazza Università; a Trapani a piazza Saturnino; a Ragusa in piazza Poste; a Siracusa al Tempio di Apollo; ad Agrigento in piazza Aldo Moro; a Modica in piazza Principe di Napoli e a Termini Imerese in piazza Duomo.