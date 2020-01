M5S: Meloni, 'fanno finta di cambiare per tenersi il governo'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Di fronte alle dimissioni di Luigi Di Maio "si direbbe tutto cambi perchè nulla cambi. Quello che sta facendo Di Maio con il Movimento 5 stelle, simile a quello che dall'altra parte tenta di fare anche Zingaretti con il Partito democratico quando dice cambiamo tutto, il simbolo, il nome, è semplicemente un modo per far finta di rivoluzionare dei partiti e tenersi il governo, che è il vero tema". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di Rtl 102.5.

"Di Maio si dimette da leader dei Cinquestelle ma non da ministro -ha aggiunto- per cercare di rendere presentabile un Movimento che possa rimanere così abbarbicato alle poltrone del governo, per cui considero la cosa non fatta nell'interesse dei cittadini".