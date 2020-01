M5S: D'Incà, 'costruire organi collegiali per confronto'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - “Gli Stati generali di marzo saranno il momento del confronto interno dove poter esprimere le proprie idee e dove potersi confrontare cercando anche una strutturazione diversa. I grandi impegni di questo periodo credo abbiano lasciato solo Luigi Di Maio in tante scelte. Credo che il modo migliore per poter fare il bene del Movimento e del Paese sia il continuo confronto e questo si fa con degli organi collegiali e credo ci sia tutto il tempo per poterli costruire nei prossimi mesi". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.