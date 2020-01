Lombardia: Sala, 'conta 3mila startup e 58% imprese fa ricerca'

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - In Lombardia il 58% delle imprese fa attività di ricerca e nella Regione hanno sede quasi 3mila startup innovative sulle 10mila esistenti in Italia. E' quanto emerso alla quarta edizione di 'Industria felix - La Lombardia che compete'.

"Con l’ultimo bando Call Hub abbiamo stanziato 114 milioni e finanziato 33 progetti unici al mondo, che avranno una ricaduta importante anche a livello occupazionale", ha ricordato il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Fabrizio Sala. "Qui ci sono tutte le condizioni ideali per emergere, ma occorre aiutare le nostre imprese svincolandole dalla burocrazia e da una legislazione che spesso non aiuta i nostri imprenditori". Regione Lombardia conta di realizzare "quasi l’1 per cento del pil lombardo creando sinergia tra piccole medie imprese e centri di ricerca, università".